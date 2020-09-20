ابنة أصالة.. هل انفصلت عن خطيبها؟

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متابعة بتجـــــــــــــرد: لم يمضِ شهران على خطبة شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة نصري، إلا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصالها عن خطيبها الدكتور المصري معتز نصر.
جاء ذلك بعد أن كشف مصفف الشعر الشهير جو رعد خلال إحدى المقابلات المصورة عن أن أصالة قد صرحت له عن الخبر بنفسها خلال وجوده معها في تصوير أغنيتها الجديدة “لا تستسلم” في لبنان.
وما أكد الخبر أكثر أن شام الذهبي قد حذفت جميع صور خطبتها من حسابها في انستغرام.
وكانت شام قد احتفلت بخطبتها في يوليو الماضي ضمن حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل فقط.
ومعتز نصير هو طبيب مصري شاب مختص في التجميل والليزر والأمراض التناسلية وتملك عائلته مجموعة عيادات شهيرة في مصر.
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