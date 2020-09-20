نسليهان اتاغول ترمي الكرة الوردية للوقاية من سرطان الثدي

متابعة بتجــــــــــــرد: وقع الاختيار هذا العام على الممثلة التركية نسليهان أتاغول لرمي الكرة الوردية في بداية مباراة كرة السلة بين فريقي “أناضول” و”زينيت”، الأول من تشرين الأول، وذلك للتوعية من مرض سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر.

رمي الكرة الوردية من قِبل ممثلة مشهورة في تركيا هي عادة سنوية بدأت منذ سبع سنوات، وكانت أول من رمت الكرة الوردية الممثلة التركية بيرين سات في العام 2014 ومن بعدها بيرجوزار كوريل عام 2015 ثم سنام كوبال، وألتشين سانجو، وأوزجي أوزبرنجي، أما العام الماضي فكانت من نصيب بانسو سورال.