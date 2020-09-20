ميكا أحيا حفلًا عبر الإنترنت من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: أقام مغني البوب لبناني المولد ميكا حفلًا موسيقيًا في بث مباشر على الإنترنت لجمع أموال لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب.

وشاركت في الحفل الممثلة المكسيكية سلمى حايك والمغنية الأوسترالية كايلي مينوج.

تم تصوير الراقصين خلال الحفل في أماكنهم المحلية بدلًا من تصويرهم في أماكن مغلقة مما يوفر المزيد من التنوع، كما عرض الحفل أناسا باغتهم الانفجار، من بينهم عائلة جورج الذي ولد في مستشفى حملت الموجة الانفجارية كاملة لكنه نجا وأطلق عليه لقب الطفل “المعجزة”.

وقال ميكا لرويترز في مقابلة عبر برنامج زوم للاتصال المرئي: “هناك الكثير من الغضب، الكثير من الحزن”.

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وأضاف: “لذلك اعتقد أن من المهم استثارة التعاطف وإبداء الجانب الإنساني للأشياء واستخدام الموسيقى… والتركيز فقط على هذا الجانب الإنساني لبرهة بدلا من السياسة فحسب وهو ما يحدث معظم الوقت”.

جدير ذكره أن إيرادات الحفل الذي تم بثه على قناة ميكا على يوتيوب باستخدام رابط خاص، خصصت لهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية الصليب الأحمر اللبناني لدعم عملهم الميداني في بيروت، حيث وبيعت التذكرة مقابل 12.95 دولاراً.