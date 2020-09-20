محمد هنيدي يحدد مصير “كينغ سايز”

متابعة بتجـــــــــــرد: شهدت الفترة الماضية توقف إنتاج فيلم “عقلة الإصبع” بعد تحوّل اسمه إلى “كينغ سايز” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، وذلك بسبب الكُلفة الإنتاجية العالية لأعمال الغرافيكس التي يعتمد عليها الفيلم.

وأفاد مصدر من داخل الفيلم أن مشروع “كينغ سايز” لا يزال قائمًا، وما يتردد حول إلغاء العمل غير صحيح، وأضاف المصدر أن المخرج إسلام خيري سوف يعقد جلسة تجمعه مع الفنان محمد هنيدي، والكاتب عمر طاهر، والمنتج وليد صبري في الفترة المقبلة لبحث تنفيذ الفيلم.

على صعيد آخر، يقضي محمد هنيدي إجازة قصيرة قبل العودة لمباشرة أعماله الفنية، والاجتماع مع صُناع “كينغ سايز” لتحديد مصيره.

وكان هنيدي انتهى منذ أيام من تصوير فيلم “النمس والإنس” الذي بدأت أعمال المونتاج الخاصة به تمهيدًا لعرضه في دور السينما.

“النمس والإنس” من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صابرين، سليمان عيد، ومحمد ثروت، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.