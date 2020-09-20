أحمد أمين ضيف شرف بفيلم "برة المنهج"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
انضم الفنان أحمد أمين، لأسرة عمل فيلم "برة المنهج"، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف بأحداثه الدرامية.
ونشر أحمد أمين، صورة له مع أسرة الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إتبسطت جدًا مع الناس الجميلة دي.. ومبسوط إني هكون ضيف شرف في فيلمهم الجديد "برة المنهج".. بطولة الفنان ماجد الكدواني وروبي وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقي، وإخراج عمرو سلامة.. أنا اشتريت تذكرة من دلوقتي".
يذكر أن، أحمد أمين، ينتظر عرض مسلسله الدرامي الجديد"ما وراء الطبيعة" على أحد المنصات الإلكترونية، ويدور أحداثه حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.
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