بعد ظهورها بالحجاب.. نادية العراقية لـ"داليا إبراهيم": "عقبالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم، عن ارتداءها الحجاب بعد شهور قليلة من اعتزالها الفن.

ونشرت داليا، صورة لها عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت الفنانة فاتن فتحي الشهيرة بـ"نادية العراقية" على صورة داليا بالحجاب، قائلة: "كسبتي الآخرة.. عقبالي".

يذكر أن، داليا إبراهيم، أعلنت اعتزالها التمثيل في يونيو الماضي للتفرغ لحياتها الأسرية بعد مسيرة امتدت لعشرات الأعمال الدرامية، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "قررت الإعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج.. شكرًا".

من أهم أعمالها في التليفزيون:"الحسن البصري" و"حرس سلاح" و"أبيض × أبيض" و"الليل وآخره" و"كناريا وشركاه". وفي السينما : "دعاء" و"قشر البندق" و"القتل اللذيذ" و"مبروك وبلبل" و"شباب رايح جاي".