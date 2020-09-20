نجاة الصغيرة تفاجئ جمهورها وتعود للغناء بـ"هدية للمصريين"

نجاة الصغيرة تفاجئ جمهورها وتعود للغناء بـهدية للمصريين

الأحد 20 سبتمبر 2020

تعود المطربة المصرية نجاة الصغيرة للغناء بعد غياب عن الساحة الفنية بطرح أغنية جديدة الشهر المقبل، والتي أشار ملحنها، الموسيقار صلاح الشرنوبي، إلى أنها "هدية للمصريين".



وأعلن الشرنوبي انتهاء نجاة الصغيرة منذ فترة من تسجيل الأغنية، التي تحمل اسم "تعظيم سلاح"، مشيرا إلى أنه سيتم طرحها في الاحتفال الخاص بانتصار السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، بحسب صحف محلية مصرية.

ولفت صلاح الشرنوبي إلى أنه "عرض الأغنية على نجاة الصغيرة منذ أكثر من عام، وكان من المقرر أن تعرض وقتها، ولكن تأجلت بسبب الظروف التي مررنا بها".

وأغنية "تعظيم سلاح" من كلمات صفوت زينهم، وتوزيع موسيقي محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي.

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يشار إلى أن نجاة الصغيرة عادت للظهور من جديد، في شهر يوليو/ تموز، بعد تصدع العمارة التي تقطن فيها، وهي عمارة "الشربتلي" الكائنة في حي الزمالك بالقاهرة.

وقررت الفنانة ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب 4 سنوات، من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم في العمر، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت نجاة الصغيرة أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002، لكنها عادت في عام 2017 بأغنية "كل الكلام"، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجي ومن إخراج هاني لاشين.

وتعتبر نجاة من أشهر مطربات فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وهي شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، ومن أبرز أفلامها "الشموع السوداء" مع صالح سليم و"ابنتي العزيزة" من بطولة رشدي أباظة، و"7 أيام في الجنة" مع حسن يوسف.