شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة إيرادات فيلم الرعب The Invisible Man بمصر إلى 373 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت إيرادات فيلم الرعب The Invisible Man فى مصر لتصل إلى 373 ألف دولار، وذلك خلال 29 أسبوعا من عرضه بدور العرض المصرية، ويأتي ذلك رغم فيروس كورونا وتحديد سعة المشاهدين بدور العرض.
فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.
يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحار حبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ فى الشك فى أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التى لا تجد لها تفسير.
وكشفت إليزابيث موس عن رغبتها فى تقديم جزء جديد من الفيلم حال طلب الجمهور تقديم جزء ثانى لأن ذلك سيفيد فى أخذ قرار تقديم جزء جديد من العمل.
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