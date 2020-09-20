شكرا لقرائتكم خبر عن دوجا كات تكشف عن أقوى مغنى راب من وجهة نظرها فى كل العصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية دوجا كات عن مطرب الراب المفضل بالنسبة لها، حيث تمتلى الساحة بالكثير من النجوم الذين استطاعوا أن يخطفوا الأنظار بمواهبهم المذهلة والفريدة، إلا أن دوجا كات كشفت عن نجمها المفضل الذى لم يتوقعه البعض، فقد أكدت أن شيف كيف "Chief Keef" البالغ من العمر 25 عاما هو أقوى مغنى راب فى كل العصور، و و الامر الذى فاجأ الكثيرين، حيث تجاهلت دوجا الكثير من النجوم الذين يمتلكون تاريخا طويلا حافلا بالنجاحات لتؤكد أن " Chief Keef " هو الأقوى وهو ما تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة مثل " newsbreak " و " hiphopdx " ، و غيرهما.



دوجا كات

من جهة أخرى دوجا كات أكدت مؤخرا خلال حديثها في بث مباشر مع Fat Joe على موقع Instagram أنها ترغب فى اصدار الألبوم الجديد الآن لكنها تنتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة المهمة، وقالت "من الضرورى أن نخطط للأشياء جيدا وهناك الكثير يحدث حولنا خلال هذه الفترة".

وفضلت النجمة الشهيرة ألا تعلن عن الموعد الرسمى لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد وأشارت أنها تفضل أن يكون الأمر بمثابة مفاجأة لكل محبيها وعشاقها.

يذكر أن دوجا كات بدات مسيرتها الفنية عام 2013 وابهرت العالم بموهبتها المذهلة فتحولت لواحدة من أبرز نجمات الهيب هوب ، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها " say so " و " won't bite " و " rules " ، وغيرها.