هكذا روج معتصم النهار لمسلسله الجديد "من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان معتصم النهار، الترويج لمسلسله الدرامي الجديد"من الآخر" تزامنًا مع عرض أولى حلقاته، المقرر لها اليوم الأحد 20 سبتمبر.

وكتب معتصم، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "‏‎ساعات قليلة بتفصلنا عن انطلاق مسلسل من الآخر، لتتعرفوا أكثر عن شخصية ورد وتحبوها بتقلباتها وتناقضاتها، ومش عيب بوجهات النظر نختلف.. وين الحماس".

يتقاسم بطولة مسلسل "من الآخر" الفنان السوري معتصم النهار واللبنانية ريتا حايك، ومن ‏بطولة بديع أبوشقرا، ‏سينتيا صامويل، رولى حمادة، هيام أبوشديد، ونخبة من الممثلين، من إخراج شارل شلالا، وتأليف إياد أبو الشامات، ويروي العمل قصصًا واقعية تعكس هواجس المجتمع اللبناني والعربي.