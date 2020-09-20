نجلاء بدر تستعرض رشاقتها داخل الجيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، داخل الجيم، وهى تمارس بعض التمارين الرياضية. ونشرت نجلاء، الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وحرصت من خلاله على إظهار لياقتها البدنية. يذكر أن، الفنانة نجلاء بدر، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسلي"الفتوة" مع ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، و"البرنس" مع محمد رمضان وأحمد زاهر.

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