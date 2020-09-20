نيللي كريم وأكرم حسني يبدأن تصوير فيلم "العميل صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج محمد سامي، عن انطلاق تصوير أولى مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "العميل صفر".

ونشر المخرج محمد سامي، صورة تجمعه مع نيللي كريم وأكرم حسني والمؤلف وائل عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله، فيلم العميل صفر، تأليف وإنتاج وائل عبدالله وإخراج محمد سامي".

يذكر أن، المخرج محمد سامي، يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات، بفيلمه الجديد"العميل صفر"، بعد آخر تجاربه السينمائية بفيلم "تصبح على خير".