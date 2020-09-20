شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشارك فى هاشتاج لست وحدك لدعم الرئيس السيسى: كلنا معاك يا ريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب أحمد سعد، في هاشتاج "لست وحدك" الذي دشنه عدد كبير من المصريين لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، صورة للرئيس، وكتب "كلنا معاك يا ريس"، لتتوالي تعليقات متابعيه وجمهوره لدعم الرئيس.

وتشهد مواقع السوشيال ميديا المختلفة، عدد كبير من المنشورات والبوستات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسارع عدد كبير من المصريين على نشر صورة الرئيس وعدد من إنجازاته خلال الفترة الماضية عبر حساباتهم المختلفة.

وعلى نفس السياق، تصدر هاشتاج "بالسيسي نتحدي الدنيا" قائمة الأكثر رواجا بموقع تويتر خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث عبر رواد السوشيال ميديا عن ثقتهم في الرئيس السيسى وقيادته لمصر، والإنجازات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى تصديهم إلى دعوات جماعة الإخوان الإرهابية في بث الفوضى داخل مصر مرة أخرى.

Advertisements





وشارك المغردون بآلاف التغريدات عبر الهاشتاج، حيث نشرت فاتن أحمد، صورة لإنجازات الدولة المصرية، وكتبت سما :" كان مستلمها و احنا عايشين فى رعب، وبدون كهرباء وطرق وتقريبا مفلسة وڤيروس C مقطعها وعشوائيات وجيش عنده مصدر واحد للتسليح و عبوات ناسفة في الشوارع، شوف دلوقتي المدن و المصانع و المستشفيات و النص مليون فدان والاستزراع السمكي و الصوبات و سيناء و التعليم و الأمان"، وكتب عبد المعطى:" حائط الصد والامان وقضى على شرذمة الاخوان حبيب مصر معاك هنتحدى العالم تحيا مصر".