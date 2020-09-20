شكرا لقرائتكم خبر عن على الألفى يحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى فى 10 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب علي الألفي حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل، وذلك علي مسرح قاعة النهر في ساقية عبد المنعم الصاوي بمنطقة الزمالك، يبدأ الحفل في الساعة الثامنة مساءً ويستمر حتي العاشرة مساءً، ويقدم علي الألفي مجموعة من أشهر أغانيه مثل "غنوه حب" و"مش لازم" و"متنفعلكش" و"وراء كل باب" وغيرهم، من ناحية أخرى قال على الألفى مؤخراً أنه بدأ مشواره الفنى فى القاهرة منذ 11 عاما، فقدم العديد من الحفلات فى ساقية الصاوى والأوبرا، وشارك بمركز الإبداع الفنى بالأوبرا مع المخرج خالد جلال، وشارك أيضا ببرنامج the voice

وأضاف على الألفى، أثناء استضافته ببرنامج سهرانين على قناة on، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة: هناك مهنة مهمة جدا فى عالم الغناء قد أنقرضت وهى مهنة منتج الكاسيت، فأصبح المطرب هو المنتج والموزع والماركتنج، مضيفا: بسبب عدم توفيقى قررت السفر لسلطنة عمان لأصبح موظفا عاديا جدا، دوامه من التاسعة صباحا.

من ناحيه أخرى طرح على الألفى دعاء دينيا جديدا بعنوان "خليك فى حالك" فى شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات وليد دسوقى، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر إسماعيل.