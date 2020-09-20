شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين ضيف شرف "برة المنهج" أمام روبى وماجد الكدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الكوميدى أحمد أمين ضيف شرف فى فيلم "برة المنهج" بطولة ماجد الكدوانى وروبى وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقى ومن إخراج عمرو سلامة.

وينتظر أحمد أمين عرض مسلسله "ما وراء الطبيعة" على إحدى المنصات الإلكترونية، ويدور حول رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام 1969 حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة.

يذكر أن ماجد الكدوانى انتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى حيث يظهر خلال أحداث الفيلم الصديق المقرب لبطل العمل، ويقف بجانبه فى العديد من المواقف بشكل كوميدى، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح الكدوانى من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة.

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بينما انضمت الفنانة روبى لفيلم "بطل عادى" للنجم محمد رمضان للمخرج ماندو العدل، لتجسد دور البطولة النسائية أمامه، وينتظر صناع العمل خروج سيناريوالفيلم من الرقابة وعودة استئناف تصويره مرة أخرى في الديكورات الخاصة بالعمل.