شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستعد إيمنيم لإطلاق عمل فنى ضخم احتفالا بـShady Records؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سلسلة من الأخبار التى أفادت أن النجم العالمى إيمنيم على وشك إطلاق عمل غنائى جديد خلال الفترة المقبلة ، قرر بول روزينبرج مدير أعمال إيمنيم الرد على كل الاخبار التى يتم تداولها .

نفى بول روزينبرج مدير أعمال إيمنيم تماما المزاعم التى أشارت إلى أن مغنى الراب كان على وشك إطلاق عمل فنى جديد للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لـ Shady Records وهي شركة إنتاج موسيقي تأسست في سنة 2000 بواسطة إيمنيم وبول روزينبرج .

فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، شارك مصمم جرافيك يدعى " مايك سابوتو " مجموعة من شعارات "Shady XX" غير المستخدمة عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " Instagram " والتى قال إنه كان يصمم الأصول الخاصة بها فى عام 2019 ، حيث كتب سابوتو: " فى العام الماضى ، بدأنا العمل على بعض الأشياء للاحتفال بعيد ميلاد Shady’s 20th ".

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بوست نشره مايك سابوتو

وأكد : " لقد عملت على تنفيذ الكثير من الشعارات والأصول الأخرى لذلك .. انتهى الأمر بمشروع لم يصل إلى النور ، للأسف ، لذلك بقيت مع مجموعة كاملة من الأشياء التى اعتقدت أنها خرجت بشكل جيد ، ولكن لا يوجد مكان لاستخدامها.. هذه هى حياة التصميم".

وهو الأمر الذى جعل الكثير من محبى و عشاقى إيمنيم يتوقعون أن هناك عمل فنى فى طريق نجم الراب الشهير لإطلاقه إلا أن مدير أعماله قرر أن يوضح الأمر و ينفى كل ما تردد على المواقع الفنية.

بينما أشار موقع " تون ديف "أن سابوتو صمم سابقا غلاف الألبوم التجميعى Shady XV ، والذى احتفل بمرور 15 عاما على إنشاء شركة Shady Records.