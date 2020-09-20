شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تجسد فتاة تعانى من "العنوسة" فى حكاية "أمر شخصى" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت منصة watch it، الـ 5 حلقات الأولى من حكاية "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وإنتاج سينرجى وأروما، حيث تتضمن الحكاية 10 حلقات كاملة تعرضها المنصة تباعاً، وبدأت أحداث المسلسل بقضية شائكة وهى "العنوسة"، حيث حرص صناع العمل على تناول القضية بالشكل المعهود وهو الفتاة "هاجر" - شيرى عادل يتراوح عمرها ما بين 30 عاماً حتى 40 عاماً، وهو ما جعل بداية الأحداث أكثر سخونة، حيث تبين أن الفتاة التى تعانى من تلك القضية تمر بضغط نفسى من العائلة والمحيطين بها، فضلا عن الرجال والحموات.

وفى السياق ذاته، تناول صناع المسلسل أيضاً قضية عدم مسؤلية الرجال بعد الزواج، وترك المرأة تعانى مع ابنائها بمفردها، وهى قضية متواجدة فى البيوت المصرية، والتى تشهد محكمة السرة على الكثير من تلك القضايا.

وبحرفية شديدة، أظهرت شيرى عادل إمكانياتها وقدرتها التمثيلية على تقديم شخصية "هاجر" بكل براعة وبساطة، خاصة أن مضمون الأحداث يرتكز على الحالة النفسية التى تمر بها الفتاة أو هاجر حسب الأحداث ، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها وعائلتها، خاصة أن والدها متوفى وهى من تعول الأسرة .

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يشار إلى أن حكاية "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، ونهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر،و تأليف عمر عبد الحليم، اخراج محمود كامل.