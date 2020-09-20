نبيل الحلفاوي يكشف عن رأيه في تشكيل فريق الأهلي لمبارياته المتبقية بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن تشكيلة النادي الأهلي في المباريات المتبقية بالدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أتمنى في كل المباريات المتبقية أن يلعب الشحات وكهربا على الطرفين بصفة أساسية.. لا بُد من استغلال المتبقي من المباريات لتثبيت المركزين".

يذكر أن، النادي الأهلي توج ببطولة الدوري رقم 42 في تاريخه، بعد فوز أسوان على الزمالك (1-0) في الجولة 28 في المسابقة على ستاد القاهرة الدولي.