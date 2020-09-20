كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر دريد لحام لـ"الخليج 365 الفني": شاركت في "شارع شيكاغو" لابتعاده عن النمطية.. والمشاهدات التي تجلبها المشاهد غير الأخلاقية ليست دليل على نجاحها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم السوري دريد لحام، عن سعادته الغامرة بنجاح مسلسله الجديد "شارع شيكاغو"، والذي أثارت حلقاته حالة من الجدل بعدما تضمنت مشاهدًا جريئة اعتبرها البعض تتنافى مع تقاليد المجتمع الشرقي.

وقال دريد لحام في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الفني"، إن الذي جذبه للمشاركة في مسلسل "شارع شيكاغو" هو ابتعاده عن الأفكار التقليدية والنمطية.

وأشار إلى أن المسلسل يعرض أحداثًا تاريخية وقعت في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، موضحًا أن ذلك يدخل في دائرة الوعي الخاصة به، كما أنه يقدم تاريخًا لشارع صغير من شوارع دمشق والأحداث المرتبطة به بعيدًا عن النمطية التي تقدم على أنها بيئة دمشقية.