بالصور.. ماجد المصري يحتفل بخطبة ابنته بدون أصدقاء الفن

الأحد 20 سبتمبر 2020

احتفل الفنان المصري ماجد المصري، بخطبة ابنته الكبرى، ماهيتاب، على رجل الأعمال المصري مصطفى القاضي، وسط حضور أفراد العائلتين فقط.



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ولم يوجه ماجد المصري الدعوة إلى أي زميل أو زميلة من الوسط الفني، خلال الحفل الذي أقيم بمنزله نظرا للبساطة التى اعتمد عليها الحفل، حيث من المقرر أن يوجه ماجد المصرى الدعوة لكل الأصدقاء داخل وخارج الوسط الفني خلال حفل الزفاف.

على الجانب الفني، يعرض لماجد المصري حاليا مسلسل "الوجه الآخر"، ويشارك في بطولته نسرين طافش، مادلين طبر، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.