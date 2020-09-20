شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي يعلن بداية تصوير فيلمه "العميل صفر" بصورة مع أكرم حسني ونيللي كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج محمد سامي، على مشاركة متابعيه بصورة له تجمعه مع النجمة نيللي كريم والفنان أكرم حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليعلن ابتداء تصوير فيلمهما الجديد "العميل صفر"، وكتب قائلاً: "بسم الله فيلم العميل صفر، تأليف وائل عبد الله وإخراج محمد سامي".

ويعود المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلمه "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك في بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.

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وكان قد أعلن محمد سامى عن تسلمه النسخة النهائية من الفيلم، الذى يقوم ببطولته أكرم حسنى، في أول تعاون يجمع بينهما في السينما، منذ عدة أسابيع، حيث من المقرر أن يقوم سامى بترشيح الابطال والتعاقد معهم من قبيل الشركة المنتجة، كما من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال أكرم حسنى فى السينما فيلم "البدلة" مع تامر حسنى عام 2018 وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.