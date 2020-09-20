شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى عن أداء الأهلى أمام المقاصة: مش مطمنين على أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن قلقه كواحد من مشجعي النادي الأهلي على الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث نشر تغريدة بمجرد انتهاء مباراة الأهلي مع مصر المقاصة مؤخراً، قال فيها: "مش مطمئنين على أفريقيا، يا ريت نجرب الشباب والشحات يلعب قبل آخر ماتشين في الدوري عشان نلعبهم بتشكيل نصف النهائي".

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وكان الفنان نبيل الحلفاوى أبدى رأيه فى وقت سابق حول الأنباء التي تم تداولها بخصوص رحيل فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فى الوقت الحالي، حيث كتب رداً على تساؤل لأحد متابعيه حول هذا الأمر بقوله: "طبعا.. مدير فني وصل قبل النهائي في بطولة قارية.. هيسيب فرصة تحقيق لقب مهم ليه؟".

من ناحية أخرى أرجع الفنان نبيل الحلفاوى، فى وقت سابق زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد – 19" مرة أخرى بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية إلى أن المصريين تعاموا كأن الفيروس انتهى مثلما حدث فى بعض الدول الأوروبية، مطالبا بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مجددا لأن ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا.

وكتب الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر: "لأن المصريين بعد رفع الحظر واستئناف النشاط ورغم التشديد على الاحتياطات التزموا بها نحو أسبوعين، ثم بعد انخفاض الإصابات المسجلة، قرروا أن الكورونا انتهى، بالضبط مثلما حدث فى بعض الدول الأوروبية والتى تستقبل الآن الموجة الثانية، فلنعد إلى الالتزام لأن ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا".