شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حنان مطاوع بعد ترشيحها لجائزة أحسن ممثلة فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الفنانة حنان مطاوع بالشكر للمخرج أحمد رشوان بعد ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا عن فيلم "قابل للكسر". وشاركت حنان صورة لبوستر فيلم "قابل للكسر" وترشيحها للجائزة عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، معربة عن سعادتها الشديدة بهذا الترشيح، وعلقت: "اترشحت لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا عن دورى فى فيلم قابل للكسر.. مش هقدر أوصفلكم سعادتى طبعًا، شكر خاص للمخرج أحمد رشوان للترشيح، يا رب اكون دايمًا على حسن ظنكم".

جاء ترشيح حنان مطاوع للجائزة فى إطار الدورة الخامسة لجوائز أكاديمية سوتيجي Sotigui السنوية بالتعاون مع مهرجان "فيسباكو" ببوركينا فاسو، أحد أقدم مهرجانات السينما الأفريقية.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم السبت 14 نوفمبر، وسيتم التصويت بين 30 سينمائى من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ 10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضاً على موقع الأكاديمية على الانترنت لمدة شهر.

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وعبر رشوان فى بيان صحفى عن سعادته باختيار حنان للترشح لهذه الجائزة المهمة، متمنيا لها الفوز ومؤكدًا أنها ممثلة قديرة أثبتت عبر سنوات قليلة موهبتها وقدرتها كممثلة متنوعة الأدوار.

وقال إن دورها فى فيلم "قابل للكسر" كان بمثابة تحد لها كممثلة واستطاعت أن تقهر هذا التحدى بفهمها العميق للدور وقدرتها الرفيعة على الأداء الدقيق لتفاصيل الشخصية.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ضيوف شرف حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم عدد كبير من الوجوه الجديدة: محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبدالنبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.