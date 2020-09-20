شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ساخرا: لو الزمالك مخدش أفريقيا هبطل ألعب كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسخريته المعهودة، كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على تويتر: "لو الزمالك ما أخدش أفريقيا .. هبطّل ألعب كورة".



صلاح عبد الله

وكان فريق الزمالك، قد خسر مواجهته أمام فريق أسوان فى الدوري، وتوج الأهلى عقب انتهاء المباراة بطلاً للدورى للمرة الـ42 فى تاريخه.

من ناحبة أخرى، يظهز النجم صلاح عبد الله كضيف شرف خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، حيث صور مشاهده فى استوديو شريف عرفة الأيام الماضية، والعمل من إخراج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته كل من النجمة منة شلبى وعمرو عبدالجليل وصابرين بالإضافة إلى عدد من النجوم يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث.

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من ناحية أخرى انتهى الفنان صلاح عبد الله من تصوير مشاهده في فيلم "موسى"، للنجم كريم محمود عبد العزيز، ويجسد دور والده خلال الأحداث بينما يجسد كريم دور طالب جامعى متفوق فى كلية الهندسة، إلا أنه يعانى من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

وكان آخر ظهور للفنان صلاح عبد الله في مسلسل "اتنين في الصندوق"، للنجمين حمدى الميرغنى وأوس أس – محمد أسامة، إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد وحجاج عبد العظيم ومحمود البزاوى وعدد من النجوم.