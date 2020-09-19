شكرا لقرائتكم خبر عن منتجون يكذبون "الجزيرة" بشأن احتكار الإنتاج الفني فى موجز الفن من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم موجز الفن من تليفزيون ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار الفنية على الساحة المحلية والعالمية، على رأسها كانت تصريحات عدد من المنتجين في الوسط الفني، ردًا على ما تروجه قناة الجزيرة كذبًا من أن هناك شركة واحدة فى مصر تحتكر الإنتاج الفنى.

واستنكر المنتج أحمد الجابري حملة قناة الجزيرة الإخوانية، وقال إن المنتجين كلهم شغالين ومفيش احتكار، وقال المنتج جمال العدل إنه بيطمن كل العاملين بالمهنة وأن الأمور تسير فى طريقها الصحيح، وبالنسبة لشركة العدل جروب فليس هناك أى خناقات أو اضطهاد مثلما أشيع.. أما المنتج طارق الجنايني، قال إنه وزملاءه المنتجين متواجدون فى السوق بالفعل.

كما عرض الموجز خبرًا حول سعادة إسعاد يونس بتصدر فيلم " زنزانة 7" إيرادات شباك التذاكر من وقت عرضه يوم الأربعاء الماضى، وكتبت إسعاد عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، وقالت: "إيرادات زنزانة 7 لطيفة جدًا ربنا يكملها على خير".

وتصدر فيلم "زنزانة 7" إيرادات شباك التذاكر وحقق 454 ألف جنيه، وهو بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى، وعبير صبرى، وأحمد التهامى، وآخرين، إخراج إبرام نشأت، وبكدة يكون تفوق على فيلم توأم روحى، اللى بيلعب بطولته حسن الرداد وأمينة خليل، وإخراج عثمان أبو لبن.

تضمن الموجز أيضًا خبرًا حول انتهاء النجم مدحت صالح من تسجيل أغنية جديدة وطنية بعنوان "الحب المسموح"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وتوزيع أحمد عادل، الأغنية هيتم طرحها في احتفالات السادس من أكتوبر.

كما تناول الموجز الفني تصريحات الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون بأن الأكاديمية هذا العام وضعت حزمة من الضوابط والمعايير للقبول بجميع المعاهد داخل أكاديمية الفنون.

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وأكد زكى أن هذه المعايير تعتمد على الثقافة والموهبة فى الصناعة الفنية، حتى يستطيع الطالب التعايش فى البيئة الفنية من غير أى معوقات، وأكد أنه لا يوجد أى نوع من المجاملات للقبول بمعهد السينما أو أى معهد داخل الأكاديمية إلا اجتياز الطالب لامتحان القبول.

وتناول الموجز الفني خبرًا للفنانة ليلى علوي، والتي شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو يرصد توديعها للصيف والبحر على شواطئ الساحل الشمالي، وظهرت الفنانة في الفيديو على الشاطئ وقالت: "أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي".

وعلى صعيد الأخبار الفنية عالميا، فرغم أن صناع السينما العالمية كان ينتظرون إعادة فتح دور العرض، بعد فترة اغلاقها بسبب أزمة كورونا، إلا أن الخوف أصابهم بعد الفتح مرة أخرى، أصحاب دور العرض كانوا بيضعوا أملا كبيرا على إيرادات فيلم "Tenet"، ملحمة الخيال العلمي لكريستوفر نولان، فكانوا يعتقدون أنه فيلم قوى وسيحدد مقاييس عودة الجمهور لدور العرض، لكن إيرادات "Tenet" كانت مخيبة للآمال ، فالفيلم حقق 6.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، وده رفع عائداته المحلية إلى 29.5 مليون دولار، وده خلى صناع العرض يعيدون التفكير فى إعادة الفتح من الجديد.

وأخيرًا تناول الموجز خبرا عن النجمة العالمية بيونسيه، الفائزة بجائزة جرامي 24، والتي عادت مرة إلى حياة المدينة، حيث شوهدت فى مدينة نيويورك متخفية فى جاكت أسود وبنطلون رياضى، وعادت بيونسيه إلى منزلها في مانهاتن مع ابنتها Blue Ivy، بعد قضاء اليوم معًا.

ظهور بيونسيه في المدينة بيعتبر هو الأول بعد إصدار أغنيتها الجديدة Already والتي لم تحقق نسبة مشاهدة عالية علي عكس أعمال بيونسيه في المطلق.

بيونسية كانت قد قررت إهداء أغنيتها لمحبيها قبل طرح فيلم Black Is King علي منصة ديزني بلس.