رانيا فريد شوقى تتعاون مع محمد رجب لأول مرة فى "ضربة معلم"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة رانيا فريد شوقى على المشاركة في بطولة مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب والتي تتعاون معه لأول مرة، وتجسد رانيا دور مهم ومحورى خلال الأحداث، وهناك كثير من المواقف تكشفها حلقات المسلسل، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

والمسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من مى سليم، النجم رياض الخولى والنجمة الكبيرة أنعام سالوسة ومحمد نجاتى ومحسن منصور ومحمد عز، وانتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من المسلسل، وسلمها للشركة المنتجة بالاتفاق مع المخرج إسماعيل فاروق الذى يباشر كتابة الحلقات مع المؤلف.

فى سياق مختلف تشارك رانيا فريد شوقى فى الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"، بجانب الفنانان الكبيران ماجدة زكى وخالد زكى، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب، من تأليف محمد الحناوى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

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وكانت الفنانة رانيا فريد شوقى، قد قالت فى حديث سابق لـ ”الخليج 365” إنها سعيد للغاية بردود الأفعال التى تلقتها على حلقات الجزء الأول من مسلسل "قوت القلوب"، والذى عرض قبل شهر رمضان على قناة الحياة، مشيرة إلى أن المسلسل حقق جماهيرية كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى، خاصة أن العمل اقترب من الناس وخصوصا المرأة، التي تكرس حياتها من أجل أولادها، لافتة إلى أن الكاتب محمد الحناوى له رؤية فنية واضحة ويغوص في أعماق الناس ليظهر ما بداخلهم، وهى عادته في كتاباته الدرامية، وهو ما جعل حدوتة المسلسل تلمس القلوب.

وأوضحت رانيا ، أنها دائماً لا تهتم بكم المشاهد التى ستظهر بها في أى عمل فنى تقدمه ولا تبحث عن اسماء على التتر وخلافه، ولكن تصب إهتمامها وتركيزها في تجسيد شخصية تترك أثراً مع الجمهور وهو هدفها منذ أن دخلت التمثيل، لافتة إلى أنها تعلمت ذلك على يد والدها العظيم فريد شوقى.