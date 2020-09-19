شكرا لقرائتكم خبر عن توم هاردى يقترب من تجسيد شخصية "جيمس بوند" القادمة بعد تغلبه على كيليان مورفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب النجم العالمي توم هاردي، من لعب دور جيمس بوند في سلسلة أفلام الأكشن الأشهر في تاريخ السينما، بعد تنحي النجم العالمي دانيال كريج عن الاستمرار في لعب الشخصية بعد عرض فيلمه المقبل No Time To Die، والذي من المقرر عرضه في دور السينما في نوفمبر.

ووفقًا لصحيفة irishpost، فإن النجم العالمي توم هاردي يقترب من لعب دور العميل 007 المقبل، بعد تغلبه في المفاوضات على النجم العالمي كيليان مورفي، الذي دخل في مفاوضات مع الشركة منذ عدة أشهر من أجل لعب دور العميل البريطاني.





وأكد التقرير أن المنتجين اتفقوا بشكل نهائي مع هاردي على لعب دور البطولة في سلسلة الأكشن الشهيرة، ومن المقرر أن يعلن بعد عرض فيلم دانيا كريج القادم في نوفمبر، بعد أن شهد عدد تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وكان قد تم ترشيح النجم العالمي أدريس ألبا وغيره من النجوم للعب الدور فى المستقبل، إلا أن آخر الأسماء الذي سبق وتم ترشيحها فى وقت سابق للمشاركة فى الفيلم الذى يتم تصويره حالياً وعاد للضوء مرة أخرى هو النجم كيليان مورفي وفقاً لعدد من المواقع أبرزها digital spy و NME، وغيرها ممن أكدوا أن المفاوضات جارية معه أكثر من أى وقت مضي فى محاولة لاستغلال شعبية التي اكتسبها خلال الفترة الماضية بسبب بطولته لمسلسل Peaky Blinders الذى أثر عليه بشكل كبير وجعله من أهم نجوم هوليود، حتى اقتنص منه هاردي المنافسة وفقاً لصحيفة irishpost.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.