قصة الجدل الذي أثاره أحمد فهمي بسبب كلمة كتبها لزوجته على انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار الفنان أحمد فهمي، حالة من الجدل، بسبب"تروضيني" التي كتبها في عيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد.

وكان فهمي، قد كتب عبر حسابه على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاد زوجته، قائلاً: "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى حاجة فى حياتى.. وبرافو إنك عارفة تروضينى.. أول عيد جواز".

وجاءت تعليقات الجمهور بخصوص كلمة "تروضيني" كالتالي، منها :"تروضك ازاي مش فهماها دي" ، "إيه تروضيني دي، بتوديك الحضانة كل يوم الصبح"، "هى مش تروضينى دي بتتقال للحيوانات، لمؤاخذة ولا إيه".

ورد فهمي، على هذا الجدل، ببرنامج" ET بالعربي": "لو هي بتتقال على الأسود .. منا أسد يا عم".

يذكر أن، أحمد فهمي، يستعد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد"دماغ عالية"

كتب - هاني صابر:

Advertisements

أثار الفنان أحمد فهمي، حالة من الجدل، بسبب"تروضيني" التي كتبها في عيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد.

وكان فهمي، قد كتب عبر حسابه على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلاد زوجته، قائلاً: "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى حاجة فى حياتى.. وبرافو إنك عارفة تروضينى.. أول عيد جواز".

وجاءت تعليقات الجمهور بخصوص كلمة "تروضيني" كالتالي، منها :"تروضك ازاي مش فهماها دي" ، "إيه تروضيني دي، بتوديك الحضانة كل يوم الصبح"، "هى مش تروضينى دي بتتقال للحيوانات، لمؤاخذة ولا إيه".

ورد فهمي، على هذا الجدل، ببرنامج" ET بالعربي": "لو هي بتتقال على الأسود .. منا أسد يا عم".

يذكر أن، أحمد فهمي، يستعد لتصوير فيلمه السينمائي الجديد"دماغ عالية" أواخر شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة روبي.

أواخر شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة روبي.