"تاتو الفراشة" يعرض نورهان للهجوم .. والفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة نورهان، للانتقادات من قبل متابعيها عبر السوشيال ميديا، بسبب "تاتو الفراشة" الذي رسمته علي جسدها وظهرت به مؤخرًا.

ونشرت نورهان، صورًا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملكة الخواتم والتاتو".

وانتقدها أحد متابعيها ، قائلاً:"هو مش الوشم حرام يا نورهان ، واللي أعرفه إنك مسلمة"، لترد نورهان، قائلة:"دا ستيكر ملون زي بتاع الأطفال".

يذكر أن، نورهان يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل"قوت القلوب"، بطولة: ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.