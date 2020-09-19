"تاتو الفراشة" يعرض نورهان للهجوم .. والفنانة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تعرضت الفنانة نورهان، للانتقادات من قبل متابعيها عبر السوشيال ميديا، بسبب "تاتو الفراشة" الذي رسمته علي جسدها وظهرت به مؤخرًا.
ونشرت نورهان، صورًا لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ملكة الخواتم والتاتو".
وانتقدها أحد متابعيها ، قائلاً:"هو مش الوشم حرام يا نورهان ، واللي أعرفه إنك مسلمة"، لترد نورهان، قائلة:"دا ستيكر ملون زي بتاع الأطفال".
يذكر أن، نورهان يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل"قوت القلوب"، بطولة: ماجدة زكي، خالد زكي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوي ، وإخراج مجدي أبو عميرة.
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