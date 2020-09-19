محمد صبحي ينعى رجل الأعمال محمد فريد خميس :"وهب ماله لمن احتاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد صبحي، على نعي رجل الأعمال محمد فريد خميس الذي توفي اليوم السبت.

ونشر صبحي، صورته عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "أنعى بمزيد من الحزن إلى شعب مصر وبالأخص الفقراء منهم رحيل رجل الأعمال محمد فريد خميس هو رجل الصناعة ورجل المواقف.. رجل وهب حياته وعقله وماله لمن احتاج، أعطى عمره للوطن مصر الغالية عليه وعلينا جميعًا".

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وأضاف: "إلى جنة الخلد صديقي الحبيب الغالي .. دعائي إلى الله تعالى أن يغفر لك ويدخلك فسيح جناته.. وللأسرة وكل العاملين معه الصبر والسلوان وإكمال مسيرته العظيمة وسيرته العطرة .. وداعًا رجل الأعمال والصناعة صديقي الحبيب الغالي محمد فريد خميس".

وكان اتحاد المستثمرين، قد أعلن وفاة محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعية المستثمرين، وذلك في بيان صحفي اليوم السبت، وجاء فيه: "فقدت مصر قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، وغيبَ الموتُ، رائدَ الصناعةِ المصرية محمد فريد خميس بعدَ صراعٍ مع المرض".