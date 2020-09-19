محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة العمانية من أصل باكستاني زارا البلوشي، الشفاء من فيروس كورونا. وكتبت البلوشي، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله خلصت من كورونا وعدت بسلامة". يذكر أن، زارا البلوشي، كانت قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا، عقب انتهائها من تصوير مسلسل"بلال" مطلع سبتمبر الجاري.

وتزوجت البلوشي، من المخرج السعودي سمير عارف، ولكنهما انفصلا عن بعض في شهر أغسطس العام الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تعلن الشفاء من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.