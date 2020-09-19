فيديو نادر.. تقليد عمرو دياب للمعلق الرياضي إبراهيم الجويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: تداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للفنان عمرو دياب،وهو يقلد المعلق الرياضي إبراهيم الجويني . وأظهر عمرو قدرته على التقليد، وانتشر الفيديو بشكل كبير، خاصة أن الهضبة قليل الظهور إعلاميًا. Advertisements وأحيا عمرو دياب، الاثنين الماضي 14 سبتمبر، حفلاً غنائيا، بالمملكة العربية السعودية، بمدينة جدة، كما يستعد لإحياء حفلاً غنائيًا يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ 90.

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