صور .. نجوم الفن في عزاء المنتج محمد زعزع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء في وفاة المنتج الفني محمد زعزع، بمنزل الأسرة، وتلقى العزاء نجله "أحمد".
وحضر العزاء المخرج جمال عبدالحميد والمخرج أشرف فايق والمخرج أحمد صقر والفنان كمال أبو رية ونضال الشافعي وأحمد عيد، وعدد من الفنانين .
يذكر أن، سالم زعزع، نجل شقيق المنتج الفني الراحل محمد زعزع، أعلن يوم الأربعاء الماضي، وفاة عمه عبر حسابه على فيسبوك.
المنتج الفني محمد زعزع، شارك في صناعة عدد من الأعمال من بينها: "فرقة ناجي عطا الله"، "السلطان والشاه"، "هزمتني امرأة"، "الوهم"، "دمي ودموعي وابسامتي"، "في بيتنا رجل" وغيرها.
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