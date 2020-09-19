صلاح عبدالله يهدد بمقاطعة كرة القدم بسبب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هدد الفنان صلاح عبدالله، بمقاطعة متابعة ومشاهدة كرة القدم بسبب فريق الزمالك، إذا لم يأخذ بطولة أفريقيا القادمة.

ونشر صلاح، صورة له عبر حسابه على تويتر، وعلق ساخرًا،: "لو الزمالك ما أخدش أفريقيا .. هبطّل ألعب كورة".

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وكان فريق الزمالك، قد خسر مواجهته أمام فريق أسوان في الدوري، وتوج الأهلي عقب انتهاء المباراة بطلاً للدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

يذكر أن، صلاح عبدالله، شارك في دراما رمضان 2020، في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق".