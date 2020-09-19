تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن شفاءها من "كورونا"

أعلنت الفنانة الباكستانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي شفاءها من الإصابة بفيروس كورونا.

وكتبت في حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات: ”الحمد الله خلصت من كورونا وعدت بسلامة“.

وكانت البلوشي كشفت عن إصابتها بالفيروس، عقب انتهائها من تصوير مسلسل ”بلال“ مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، موضحة أن ”الأعراض ظهرت عليها في اليوم التالي مباشرة“.

وأوضحت البلوشي، أن إصابتها بفيروس ”كورونا“ هي السبب في ابتعادها عن التواصل مع متابعيها.

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وأشارت الفنانة إلى أن الأعراض اشتدت وأحست بتعب فأجرت تحليل كورونا في 8 سبتمبر الجاري وظهرت النتيجة في اليوم التالي وكانت النتيجة ”إيجابية“.

وذكرت البلوشي حينها أنها بدأت في تنفيذ البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا والحصول على الفيتامينات، وعزلت نفسها في المنزل.



