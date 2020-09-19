بسبب الخيانة كاردي بي تصرّ على الطلاق من أوفسيت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - قد jبدي الكثير من النساء تسامحهن مع خيانة أزواجهن لهن،لكن هل هن قادرات على نسيان الخيانة للأبد؟ بالطبع لا،ومغنية الراب العالمية كاردي بي ،أثبتت ذلك،فبعد مسامحتها زوجها أوفسيت على خيانته لها عام 2018 ،وعودتها له بعد انفصالها القصير عنه،قررت الإنفصال عنه نهائياً ورسمياً بشكل عاجل في عام 2020 .

خيانة ثانية قد تكون سبب الطلاق الحقيقي

كاردي بي وأوفست

وقد كشف موقع "E! News"السبب الحقيقي لطلاق مغنيا الراب كاردي بي وأوفسيت،وأشار الموقع المذكور إلى أن مغنية الراب العالمية الحاصلة على جائزة غرامي عن أفضل "ألبوم راب" كاردي بي ،حاولت خلال العامين الماضيين، مسامحة أوفسيت على خيانته لها، فكان الأمر صعباً جداً بالنسبة لها، خصوصاً بعد أن انتشرت أقاويل أن أوفسيت خانها مرة أخرى.

وأشار المصدر أن أوفست كان يتوسل إليها أنه لم يفعل ذلك، لكن لديها ما يكفي من إثباتات، وقررت تقديم طلب الطلاق رسمياً، مضيفة أنها "تريد أن تكون قدوة حسنة لإبنتها والنساء هناك ".

وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد إحتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه"، ومع ذلك تضيف الوثائق أن كاردي بي تأمل في أن يتم تسوية الطلاق بإتفاق الطرفين.

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يشار إلى أن كاردي بي قد تقدمت بطلب الطلاق من زوجها مغني الراب أوفسيت بإحدى محاكم ولاية "جورجيا" القريبة من مقر سكنها وزوجها أوفسيت،وطالبت بحق حضانة ورعاية ابنتهما "كولتور" البالغة من العمر "عامان" ،كما طالبت بنفقة من دون أن تحدد هي أو ممثلها القانوني أو وثائق الدعوى قيمة المبلغ المنشودة من أوفسيت.

وحددت أول جلسة في قضية الطلاق يوم 4 نوفمبر المقبل،العاشرة صباحاً.

والمفاجأة أن قضية الطلاق رفعت قبل أيام من احتفال كاردي بي وزوجها أوفسيت بذكرى زواجهما الثالثة التي تصادف يوم الأحد 20 سبتمبر- أيلول 2020 الجاري.

وقبل أن تقدم كاردي بي دعوى الطلاق،صارحت معجبيها بخاصية "ستوري" بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام" ،بأن "قلبها أخبرها أخيراً أن تتوقف عن إضاعة الوقت"،ولمحت بذلك إلى الطلاق قبل الشروع فيه بعد عام من المواعدة ،وثلاث سنوات من الزواج،لتنهي حب وعلاقة دامت بينها وبين أوفسيت ل4 سنوات كاملة،وأثمرت عن إبنة جميلة.