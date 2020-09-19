شاهد .. دوين جونسون في كواليس تصوير RED NOTICE

نشر النجم العالمي دوين جونسون صوورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر دوين جونسون من خلالها في كواليس تصوير فيلم RED NOTICE، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض. كواليس تصوير فيلم RED NOTICE، والمقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض. Advertisements وفيلم RED NOTICE من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر، وبطولة كل من دوين جونسون، رايان رينولدز، جال جادوت، فيكتوريا بايج واتكينز.

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