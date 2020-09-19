فيديو .. حكيم برفقة بطل السباحة عبدالرحمن

نشر النجم حكيم فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر حكيم من خلاله برفقة بطل السباحة عبد الرحمن، كما أعرب حكيم عن سعادته بلقاء عبد الرحمن قائلًا: الكابتن البطل عبدالرحمن طلب مني على الصفحه انه يشوفني واتصور معاه. بلقاء عبد الرحمن قائلًا: الكابتن البطل عبدالرحمن طلب مني على الصفحه انه يشوفني واتصور معاه. Advertisements وأضاف حكيم قائلًا: استقبلته وشرفني وكان ليه الشرف اني اقعد مع بطل السباحه وبطل المسافات الطويله. شرفتني ونورتني يا عبدالرحمن. السباحه وبطل المسافات الطويله. شرفتني ونورتني يا عبدالرحمن. يذكر أن النجم حكيم طرح مؤخرًا كليب بعنوان صحاب اونطة، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع الديزل، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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