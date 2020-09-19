أشرف زكي يقدم واجب العزاء في محمد فريد خميس

قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية واجب العزاء في رجل الأعمال محمد فريد خميس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر أشرف زكي صورة لمحمد فريد خميس، وعلق ناعيًا: وداعًا ايها الرجل العظيم الوطنى محمد فريد خميس. Advertisements يذكر أن رجل الأعمال محمد فريد خميس توفي منذ قليل خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية. توفي منذ قليل خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية. ويمتلك رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، العديد من الشركات، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.

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