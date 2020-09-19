محمد إمام يشكر متابعيه ويعدهم بمفاجأة

وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر إلى متابعيه بعد معايدتهم لعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح محمد إمام متابعيه قائلًا: شكرًا على كل المعايدات و الرسايل و التصميمات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي .. شكرًا على كل الكلام الحلو اللي اتكتب .. و معلش مش متواجد Advertisements كتير الأيام دي علشان بحضرلكم في مفاجأة ان شاء الله .. دعواتكم. كتير الأيام دي علشان بحضرلكم في مفاجأة ان شاء الله .. دعواتكم. ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمد إمام في بطولة مسلسل الملك، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة أحمد فهمي، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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