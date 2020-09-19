جاستن بيبر يكسر حاجز الـ 16 مليون نسبة مشاهدة بـ Holy

كسر النجم العالمي جاستن بيبر حاجز الـ 16 مليون نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وذلك منذ طرحه كليب Holy عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ويتعاون جاستن بيبر من خلال كليب Holy مع الفنان Advertisements العالمي تشانس ذا رابر. العالمي يذكر أن النجم العالمي جاستن بيبر طرح مؤخرًا كليب بعنوان Yummy، كما كسر الكليب حاجز الـ 498 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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