فيديو .. سيلينا جوميز في كواليس تصوير Ice Cream

نشرت النجمة العالمية سيلينا جوميز كواليس تصوير كليب Ice Cream، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتتعاون سيلينا جوميز من خلال كليب Ice Cream، مع الباند العالمي بلاكبينك، كما كسر كليب Ice Cream حاجز الـ 261 مليون Advertisements نسبة مشاهدة وذلك من طرحه عبر موقع يوتيوب. نسبة مشاهدة وذلك من طرحه عبر موقع يوتيوب. يذكر أن النجمة العالمية سيلينا جوميز طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Rare، كما كسر الكليب حاجز الـ 81 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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