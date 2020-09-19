الإشاعات تهاجم الفنانة حنان سليمان بـ فيروس كورونا

تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن وفاة الفنانة حنان سليمان بفيروس كورونا المستجد، وذلك داخل إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
ومن ناحيتها نفت نقابة المهن التمثيلية الأنباء المتداولة، مؤكدة أن حنان سليمان على قيد الحياة، وأن كل تلك الأنباء عارية تمامًامن الصحة.
كما نوهت النقابة على اخذ المعلومات والأخبار من مصادر موثوقة، ومن الجهات المعتمدة فقط، وأن الكثير من تلك الأنباء يكون من أجل انتشار البلبلة، وتزوير الأخبار من أجل الحصول علىالمال من صفحات غير معتمدة وغير رسمية.
وكانت الفنانة حنان سليمان شاركت شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حيث انطلقت شهرتها من خلال مسرحية الجوكر مع النجم محمد صبحي وفيلم يارب ولد مع النجم فريد شوقي ومسلسل المال والبنون ومسلسل الضوء الشارد، كما شاركت في مسلسل أبو ضحكة جنان ومسلسل الأدهم.
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