الأول من نوعه بالعالم.. تحديد ممر جوي لدرون الشحن

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 44 دقيقة

بعد أن توجه العالم للاعتماد على الدورن للشحن وتوصيل الطلبات ، لذلك أصبح من الضروري تحديد خط سير معتمد لها لتفادي أي حوادث أو معيقات.

تقدمت طموحات الخدمة البريدية المحمولة جوا خطوة نحو الأمام، بعد أن حددت المملكة المتحدة أول ممر جوي في العالم لدرون الشحن.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يبلغ طول الخط الجوي 5 أميال، وهو أول طريق تجاري من نوعه في العالم، ويقع في جنوب بلدة بيركشاير.

وسيتمكن المتحكمون في الدرونز التحكم فيهم بدون رؤيتهم، وهو أمر كان من شأنه أن يخالف اللوائح القائمة.

وسيقوم نظام جديد لمراقبة الحركة الجوية للأجهزة غير المأهولة بمراقبة الممر الجوي وإيصال التعليمات الآلية للطائرات المُسيرة؛ لإبعادها عن الآخرين أو تغيير مسارها إذا كانت في خطر التصادم.

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ويعمل الممر الذي يبلغ عرضه ثُلث ميل في نفس المجال الجوي العادي الذي تستخدمه الطائرات التجارية وطائرات الهليكوبتر والطائرات الخفيفة.

ولا تزال هذه الخطوة بحاجة إلى موافقة هيئة الطيران المدني، ولكن المملكة المتحدة تأمل أن يكون الخط عاملا في العام المقبل.

وسيعمل الدرونز على توصيل الطرود الصغيرة والإمدادات الطبية وعينات الدم والأنسجة في المنطقة الخاضعة للرقابة.

وبموجب القواعد الحالية، يجب أن تتحرك الطائرات المسيرة بعيدًا عن المناطق المبنية، ضمن النطاق البصري للطيار، والذي عادة ما يصل إلى 500 متر، ولا يمكن أن تطير على ارتفاع أعلى من 120 مترا لتجنب الطائرات الأخرى.

وأنشأت النظام الجديد شركة Altitude Angel لتكنولوجيا الطيران، التي تتخذ من ريدينغ مقرا لها.