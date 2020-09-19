تراند اليوم : شاهد.. احتفال ماجد المصري بخطوبة إبنته

إحتفل الممثل ​ماجد المصري بخطوبة إبنته الكبرى ​ماهيتاب على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وذلك في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنته وخطيبها وعلّق بالقول:”تم بحمد الله خطوبه ابنتي ماهيتاب ومصطفي القاضي. وعقبال عندكم جميعا”.

وماهيتاب هي ابنة ماجد المصري من زوجته الأولى ​مني إش إش، التي انجب منها ماهيتاب وأحمد.

ومن ناحية أخرى، يواصل المصري، حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل “الوجه الاَخر”، الذي يعرض حاليًا، ويشارك في بطولته ندى موسى ونسرين طافش.