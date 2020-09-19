تراند اليوم : شاهد.. احتفال ماجد المصري بخطوبة إبنته

إحتفل الممثل ماجد المصري بخطوبة إبنته الكبرى ماهيتاب على رجل الأعمال مصطفى القاضي، وذلك في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.
ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنته وخطيبها وعلّق بالقول:”تم بحمد الله خطوبه ابنتي ماهيتاب ومصطفي القاضي. وعقبال عندكم جميعا”.
وماهيتاب هي ابنة ماجد المصري من زوجته الأولى مني إش إش، التي انجب منها ماهيتاب وأحمد.
ومن ناحية أخرى، يواصل المصري، حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل “الوجه الاَخر”، الذي يعرض حاليًا، ويشارك في بطولته ندى موسى ونسرين طافش.