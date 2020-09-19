تراند اليوم : ” قابل للكسر”.. سبب ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا

أعلنت أكاديمية سوتيجي Sotigui ترشيح الفنانة حنان مطاوع، عن دورها في فيلم «قابل للكسر» للمخرج أحمد رشوان لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة لجوائزها السنوية بالتعاون مع مهرجان «فيسباكو» ببوركينا فاسو، أحد أقدم مهرجانات السينما الأفريقية.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم السبت 14 نوفمبر، وسيتم التصويت بين 30 سينمائي من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ 10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضاً على موقع الأكاديمية على الانترنت لمدة شهر.

وعبر رشوان في بيان صحفي، عن سعادته باختيار حنان للترشح لهذه الجائزة الهامة، متمنيا لها الفوز ومؤكدًا أنها ممثلة قديرة أثبتت عبر سنوات قليلة موهبتها وقدرتها كممثلة متنوعة الأدوار.

وقال إن دورها في فيلم «قابل للكسر» كان بمثابة تحدي لها كممثلة واستطاعت أن تقهر هذا التحدي بفهمها العميق للدور وقدرتها الرفيعة على الأداء الدقيق لتفاصيل الشخصية.

«قابل للكسر» تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ضيوف شرف «حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي»، ويشارك في الفيلم عدد كبير من الوجوه الجديدة: «محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجي شحاتة، توني روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، توني أمين، سيد عبدالنبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين”