شكرا لقرائتكم خبر عن "سلام سلاح" عرض مسرحى يتناول قصة حياة الشهيد المجند أبانوب ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن مشروع "أبطال من بلدنا" التى أطلقته وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، يشارك المخرج المسرحى خالد أبو الضيف بعرض "سلام سلاح"، الذى من المقرر عرضه على مسرح قصر ثقافة أسيوط، والعرض عن الشهيد أبانوب ناجح مرزوق أحد أبناء القوات المسلحة البواسل وإبن قرية بنى قرة التابعة لمحافظة أسيوط .

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عرض "سلام سلاح" مأخوذ عن رواية حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل ، وأعاد الصياغة الكاتب دكتور سيد عبد الرازق ، موسيقى وألحان حسام حسنى ، تعبير حركى مارك صفوت ، ديكور وملابس حمدى قطب ، تصميم إضاءة مايكل يعقوب ، مخرج منفذ أحمد عبد العظيم ، وبطولة محمد يسرى ، مادونا هانى ، مصطفى غانم ، دميانة سمير ، كيرلس ممدوح ، إيمان نبيل ، محمد لطفى ، لؤا الصباغ ، عبد الهادى نايل ، محمود مجدى .

يتناول العرض قصة حياة المجند أبانوب ناجح مرزوق جوانب شخصيته وبعض الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والعملية كما تم التركيز بشكل كبير على قيمة الوطنية النبيلة كما سيتم سرد تفاصيل حياة البطل وعلاقته بأسرته وأفراد عائلته وجيرانه وأصدقاءه وتجسيد تلك المشاهد فى صورة وثائق مرئية ومسموعة .