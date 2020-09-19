شكرا لقرائتكم خبر عن حنان سليمان عن شائعة وفاتها: "مكنتش أعرف إنى مهمة كدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة حنان سليمان على شائعة وفاتها التى تصدرت مؤشرات البحث جوجل، اليوم السبت، قائلة إنها كانت تعتقد أن شائعات الوفاة تطارد النجوم الكبار والناس المهمة – على حد قولها – مضيفة: "مكنتش أعرف إنى مهمة كدة" . وأوضحت حنان سليمان فى تصريح لـ"الخليج 365" إنها تتمتع بصحة جيدة ولم يحدث لها أى سوء وتصور أعمالها التى تعاقدت عليها مؤخرًا. Advertisements وكشفت عن أنها ما زالت تصور مشاهدها فى مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، والذي يعرض حاليًا على قناة CBC ، كما أنها بدأت تصوير أحداث دورها فى مسلسل "خيط حرير" الذى بدأ تصويره مؤخرًا.

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