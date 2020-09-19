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شكرا لقرائتكم خبر عن حنان سليمان عن شائعة وفاتها: "مكنتش أعرف إنى مهمة كدة" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت حنان سليمان فى تصريح لـ"الخليج 365" إنها تتمتع بصحة جيدة ولم يحدث لها أى سوء وتصور أعمالها التى تعاقدت عليها مؤخرًا.
وكشفت عن أنها ما زالت تصور مشاهدها فى مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، والذي يعرض حاليًا على قناة CBC ، كما أنها بدأت تصوير أحداث دورها فى مسلسل "خيط حرير" الذى بدأ تصويره مؤخرًا.
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