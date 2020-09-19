شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يرد على تهنئات عيد ميلاده ويكشف عن مفاجأة الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد إمام، رسالة شكر لكل من هنأه بعيد ميلاده الذي وافق أول أمس، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وهو يقود سيارته وكتب قائلاً: "شكراً على كل المعايدات والرسائل والتصميمات الجميلة بمناسبة عيد ميلادي، شكراً على كل الكلام الحلو اللي اتكتب.. ومعلش مش متواجد كتير الأيام دي علشان بحضرلكم في مفاجأة إن شاء الله، دعواتكم".

وكانت آخر أعمال أمام، فيلم "لص بغداد" الذي تخطت إيراداته الـ 33 مليون جنيه، حيث حقق الفيلم إيرادات متنوعة بعد 19 أسبوع عرض فى السينمات، مقسمة قبل وبعد أزمة كورونا، حيث حقق 33 مليوناً و22 ألفا و55 جنيها منذ طرحه فى شباك التذاكر.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

Advertisements

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.