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"من أجل لبنان".. حفل يجمع هبة طوجى وإبراهيم معلوف وأسامة الرحبانى فى باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة اللبنانية هبة طوجى والموسيقار اللبنانى أسامة الرحبانى مع الفنان اللبنانى الفرنسى إبراهيم معلوف ونخبة من الموسيقيين العالميين، فى إحياء حفل غنائى ضخم من أجل لبنان،  على مسرح الأولمبيا فى قلب العاصمة الفرنسية باريس،  وذلك فى تمام التاسعة مساء الأول من أكتوبر المقبل. 

 

وتسخر فرنسا تلفزيونها الرسمى لبث حى ومباشر على مدار يوم كامل لتقديم دعم الشعب الفرنسى والرئاسة الفرنسية للشعب اللبنانى بعد المأساة المروعة التى صدمت العالم عقب انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضي،  ويختتم اليوم بسهرة فنية يتم عرضها مباشرة عبر مسرح الأولمبيا العريق، بإيعاز من قصر الإليزيه،  تجمع نخبة من الموسيقيين العالميين واللبنانيين،  تحت الإدارة الفنية لإبراهيم معلوف، ويأتى تحت عنوان "معاً من أجل لبنان".

 

كما يشهد الحفل مشاركة لأسماء لبنانية لامعة منها عازف البيانو الكبير عبد الرحمن باشا، والمؤلف الموسيقى خالد مزنر، وعازفة الشيللو اللبنانية الأرمنية أستريغ سيرانوسيان، بالإضافة إلى مشاركة موسيقيين ومغنيين أوروبيين وعالميين منهم Sting،Vianney ،Florent Pagny ،Clara Luciani، Pascal Obispo ،Melody Gardot ، Fiori,Yannick Noah ،Patrick Bruel ، و Bernard Lavilliers  بجانب كل من Matthieu Chedid و Ycar اللبنانى الأصل.

 

ويأتى الحفل فى ختام يوم تلفزيونى طويل تقدمه القناة الفرنسية الثانية "فرانس 2"، ينطلق ببث حى فى تمام التاسعة مساء بتوقيت باريس،  مع مقدم البرامج الشهير ناجى بمشاركة الإعلامية الفرنسية، اللبنانية ليا سلامة، مع بث تقرير من نصف ساعة أعده برنامج Envoyé Spécial الذى سيسرد فيه عدد من الناجين من الانفجار معاناتهم، لتنطلق بعدها السهرة الفنية، وسيتم خلال الحفل جمع التبرعات التى سيذهب ريعها لدعم عدد من الجمعيات الإنسانية فى لبنان.

 

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